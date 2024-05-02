В апреле количество перерегистраций транспортных средств в Украине резко выросло. Но никакого отношения к объему рынка этот факт не имеет.

В течение апреля зафиксировано 143,8 тыс. первых регистраций сделок купли-продажи внутри страны, заключенных в отношении подержанных легковых автомобилей. Это аж на 53,3% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и на 33% больше, чем в марте-2024, посчитали в Институте исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних апрель-2023 - апрель-2024

Преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 86,6% легковушек с пробегом было перерегистрировано внутри страны. В количественном выражении это 124,5 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа несколько снизилась и составила 13,4% (19,3 тыс.).

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Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение апреля сервисные центры МВД зарегистрировали 124,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 58,6% больше по сравнению с апрелем 2023 года и на 44,1% больше, чем в марте-2024.

Это абсолютный количественный рекорд для внутреннего рынка, по меньшей мере за прошедшие 10 лет.

Причины такого неординарного явления на поверхности: на самом деле количество фактических продаж в апреле осталось на уровне предыдущих месяцев, то есть около 80...85 тысяч сделок. Сторонами их выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей.

Другая часть, около 40%, которая и дала этот статистический скачок, – это сделки между членами семей или семьи. Такие сделки по перерегистрации заключают украинцы, в официальной собственности которых есть более одного транспортного средства. Они пытаются обезопасить себя от нормы нового закона о мобилизации, который позволяет потенциально изымать авто для оборонных нужд у физических лиц, если у них более одного авто.

Параллельно существенно возросло количество официально подаренных авто - если в 2023 году в среднем ежемесячно дарили 260 легковушек, что суммарно за год составило 3167 шт., то в апреле было подарено 4533 легковушки (а также 21 автобус, 503 грузовика, 20 мотоциклов, 23 полуприцепа и 60 прицепов). Очевидно, что объективных причин такого стремительного роста щедрости украинцев нет, кроме одной – дарение используют как альтернативу перепродажи.

Увеличение очередей перед сервисными центрами МВД и иногда нехватка свободных дат для записи посетителей побудили украинцев активнее пользоваться услугой дистанционного переоформления транспорта в приложении Дія или электронном кабинете водителя. Напомним, что за три месяца первого квартала фиксировалось снижение интенсивности использования этой услуги. В январе в Дії "переписали" 10,4 тыс. легковушек, в феврале - 10 тыс., в марте - 8,7 тыс. Апрель, конечно, установил абсолютный рекорд доверия украинских автомобилистов к современным цифровым технологиям - 28,3 тысячи перерегистраций!

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Всего от запуска перерегистрации в Дії в декабре прошлого года с ее помощью было переоформлено 59 тысяч легковушек. Доля апреля-2024 при этом составила почти половину - 48%!

Итак, разобравшись с причинами роста объемов переоформлений автотранспорта и всплеска "моды" на его дарения, и предположив, что доля операций вызванных будущими изменениями в законодательстве составляет около 40%, рассмотрим другие доступные данные вторичного рынка.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киевской области (38,2 тыс.) и городе Киеве (14,3 тыс.). Кстати, наибольший рост "сделок на опережение" произошло именно в Киеве.

На третьем месте Днепропетровская область (8,8 тыс.), Львовская на четвертом с итогом 8,5 тыс., на пятом - Одесская с результатом 7,8 тыс. сделок купли-продажи.



Внутренний авторынок по регионам, апрель 2024 года

Наименьшее количество сделок заключили в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: в Херсонской (484 сделки) и Донецкой (1183 сделки) областях. Также в регионы с наименьшим количеством перепродаж подержанных авто вошли Черниговская (2135 сделок), Николаевская (2471 сделка) и Запорожская (2483 сделки) области. По активности сервисных центров МВД Луганской области - на этот раз в отчетах снова нули.

Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в апреле 2024 года на первую регистрацию было подано 19,3 тыс. Здесь, в отличие от предыдущего раздела, не произошло значительных скачков или проседаний - не более, чем естественные колебания объемов в привычных пределах. В частности, такой показатель больше, на 28,5%, чем был в апреле-2023, но меньше, чем был месяцем ранее - на 9,6%. Что служит еще одним подтверждением того, что объемы действительно купленных автомобилей не выросли, и даже могли несколько уменьшиться, синхронно с сегментом импорта.



Первые регистрации импортных легковушек с пробегом по регионам, апрель 2024 года

Как и в прошлом месяце, активно регистрировали подержанные легковушки из-за рубежа на Львовщине (2,4 тыс. первых регистраций.), в городе Киеве (2,3 тыс.) и Киевской области (1,5 тыс.). Также в пятерку самых активных регионов вошли Винницкая (1,3 тыс.) и Ровенская (1,2 тыс.) области.

Меньше всего "свежепригнанных" автомобилей поставили на учет в Херсонской (46 шт.), Донецкой (561 шт.), Николаевской (205 шт.), Кировоградской (269 шт.) и Черниговской (291 шт.) областях.

Кстати Кабмин обнародовал новые правила торговли подержанными автомобилями.

Стоит отметить, что под количеством импортируемых автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев.