На Тернопільщині піймали директора автошколи, який продавав "права"

Як повідомляє ДВБ, фігурант пропонував слухачам курсу допомогти скласти іспити на право керування транспортним засобом у місцевому ТСЦ. Крім того, чоловік хизувався знайомствами з адміністраторами держустанови та запевняв відвідувачів школи, що нібито без його допомоги шанси отримати прохідну оцінку – мізерні.

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У його словах є часка правди, оскільки шанси скласти теоретичний екзамен за офіційною статистикою головного сервісного центру складають усього близько 30%. З практичними іспитами ситуація ще складніша – тут шанси складають усього 23%.

Фігурант, якого звинувачує ДВБ, за свої послуги брав гроші, а у разі нескладання іспиту запевняв, що це непорозуміння і наступного разу все пройде добре.

За матеріалами Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки слідчі ГУНП у Тернопільській області оголосили йому про підозру. За вчинене фігурант може потрапити за ґрати на строк до 8 років, якщо його вина буде доведена у суді.