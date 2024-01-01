На Тернопольщине поймали директора автошколы, который продавал "права"

Как сообщает ДВБ, фигурант предлагал слушателям курса помочь сдать экзамены на право управления транспортным средством в местном ТСЦ. Кроме того, мужчина хвастался знакомствами с администраторами госучреждения и уверял посетителей школы, что якобы без его помощи шансы получить проходную оценку – мизерные.

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В его словах есть доля правды, поскольку шансы сдать теоретический экзамен по официонной статистике главного сервисного центра составляют всего около 30%. С практическими экзаменами ситуация еще сложнее – здесь шансы составляют всего 23%.

Фигурант, которого обвиняет ДВБ, за свои услуги брал деньги, а в случае несдачи экзамена – уверял, что это недоразумение и в следующий раз все пройдет хорошо.

По материалам Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности следователи ГУНП в Тернопольской области объявили ему о подозрении. За содеянное фигурант может попасть за решетку на срок до 8 лет, если его вина будет доказана в суде.