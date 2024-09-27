Сколько украинцев получили свои первые "права": статистика

Выдача водительских удостоверений является одной из самых популярных услуг среди граждан. Только с начала 2024 года сервисные центры МВД по всей Украине уже выдали более 150 тысяч водительских удостоверений для начинающих водителей, а за последнюю неделю – 3 686.

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В связи с большим спросом на эту услугу, Главный сервисный центр МВД напоминает алгоритм действий, как получить свое первое водительское удостоверение.

Кандидаты в водители имеют выбор, каким образом подготовиться к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД. Правила дорожного движения возможно освоить как в автошколе, так и самостоятельно. Изучать теоретический материал необходимо в соответствии с темами типовой учебной программы. Также можно воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД, который отражает все вопросы, которые будут на тестировании. Во время теоретического экзамена нужно ответить на 20 вопросов и допускается не более 2 ошибок. Результат теоретического экзамена действителен 1 год.

Обучение в автошколе

После успешного тестирования кандидат в водители проходит практическое обучение в аккредитованном учебном заведении. Далее сдает внутренний практический экзамен в автошколе и получает свидетельство об окончании обучения, которое направляется в сервисный центр МВД.

Свидетельство об окончании практического обучения в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время кандидат в водители должен сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить первое водительское удостоверение, которое выдается на 2 года.

Для сдачи теоретического и практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.