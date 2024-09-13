Как получить "права" категории С и С1

Как пройти обучение и получить водительское удостоверение на управление крупногабаритными автомобилями рассказали в Главном сервисном центре МВД.

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Право на управление грузовиками предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет. Категория С предназначена для вождения транспортными средствами от 7,5 тонн и выше, а С1 – массой от 3,5 до 7,5 тонн.

Как открыть категории С, С1 С1

При получении водительского удостоверения впервые на категории С, С1, необходимо выполнить следующие действия. Сначала подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в учебном заведении и сдать его в сервисном центре МВД, после чего пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в одном из подразделений. Теоретические знания ПДД и навыки управления проверяются по высшей категории – С.

Если кандидат в водители хочет одновременно открыть 3 категории – В, С и С1, теоретические и практические экзамены сдаются по двум категориям – В и С.

Как открыть категории С, С1 при наличии В

Если лицо планирует открыть категории С, С1 при наличии 3-летнего стажа вождения на категории В, теоретические экзамены не сдаются. Это упрощение процедуры действует на период военного положения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта №360. Необходимо пройти практическую переподготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисный центр МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, или ID-карта (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или справка ВПЛ;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД 250 грн, а практического – 420 грн.