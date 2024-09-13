Як отримати "права" категорії С та С1

Як пройти навчання та отримати посвідчення водія на керування великогабаритними автомобілями розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

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Право на керування вантажівками надається громадянам віком від 18 років. Категорія С призначена для водіння транспортними засобами від 7,5 тонни та вище, а С1 – масою від 3,5 до 7,5 тонн.

Як відкрити категорії С, С1

При отриманні посвідчення водія вперше на категорії С, С1, необхідно виконати наступні дії. Спочатку підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в навчальному закладі та скласти його в сервісному центрі МВС, після чого пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в одному з підрозділів. Теоретичні знання ПДР та навички керування перевіряються за вищою категорією – С.

Якщо кандидат у водії хоче одночасно відкрити 3 категорії – В, С і С1, теоретичні та практичні іспити складаються за двома категоріями – В і С.

Як відкрити категорії С, С1 за наявності В

Якщо особа планує відкрити категорії С, С1 за наявності 3-річного стажу водіння на категорії В, теоретичні іспити не складаються. Це спрощення процедури діє на період воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня №360. Необхідно пройти практичну перепідготовку в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісний центр МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, або ID-картка (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або довідка ВПО;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС 250 грн, а практичного – 420 грн.