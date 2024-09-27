Скільки українців отримали свої перші "права": статистика

Видача водійських посвідчень є однією з найпопулярніших послуг серед громадян. Лише з початку 2024 року сервісні центри МВС по всій Україні вже видали понад 150 тисяч посвідчень водія для водіїв-початківців, а за останній тиждень – 3 686.

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У зв’язку з великим попитом на цю послугу, Головний сервісний центр МВС нагадує алгоритм дій, як отримати своє перше посвідчення водія.

Кандидати у кермувальники мають вибір, у який спосіб підготуватись до теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Правила дорожнього руху можливо опанувати як в автошколі, так і самостійно. Вивчати теоретичний матеріал необхідно відповідно до тем типової навчальної програми. Також можна скористатися онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС, який відображає всі питання, які будуть на тестуванні. Під час теоретичного іспиту потрібно відповісти на 20 питань та допускається не більше 2 помилок. Результат теоретичного іспиту дійсний 1 рік.

Навчання в автошколі

Після успішного тестування кандидат у водії проходить практичне навчання в акредитованому навчальному закладі. Далі складає внутрішній практичний іспит в автошколі та отримує свідоцтво про закінчення навчання, яке направляється до сервісного центру МВС.

Свідоцтво про закінчення практичного навчання в автошколі дійсне впродовж 2 років. За цей час кандидат у водії має скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки.

Для складання теоретичного та практичного іспиту в сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.