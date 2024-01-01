Шанс успешно сдать теорию после самоподготовки составляет около 30%

С начала 2024 года сервисные центры МВД провели 102 000 теоретических экзаменов по результатам самостоятельной подготовки. Из них 31 444 – сданы с первой попытки. А средний процент успешности оценивается в 30,8%.

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Начиная с ноября 2023 года, кандидаты в водители получили возможность самостоятельно осваивать теоретическую часть без обязательного обращения в аккредитованные учебные заведения. Для освоения правил дорожного движения будущие руководители могут использовать типовую учебную программу подготовки и переподготовки.

Во время сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД за 20 минут необходимо ответить на 20 вопросов. Во время тестирования допускается только 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка допускается через 10 дней. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.

Напоминаем, что для сдачи теоретического экзамена необходимо предварительно записаться. Талоны доступны онлайн через функционал Е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Сервисные центры требуют следующий пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

После сдачи теоретического экзамена, кандидат в водители может начать практическое обучение. Для этого необходимо выбрать любое аккредитованное учебное заведение, перечень которых размещен на нашем сайте по ссылке. После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, будущий водитель сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.