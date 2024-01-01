Шанс успішно скласти теорію після самопідготовки становить близько 30%

З початку 2024 року сервісні центри МВС провели 102 000 теоретичних іспитів за результатами самостійної підготовки. Із них 31 444 – складені з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 30,8%.

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Починаючи з листопада 2023 року, кандидати у водії отримали можливість самостійно опановувати теоретичну частину без обов’язкового звернення до акредитованих навчальних закладів. Для освоєння правил дорожнього руху майбутні керманичі можуть використовувати типову навчальну програму підготовки та перепідготовки.

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС за 20 хвилин необхідно відповісти на 20 питань. Під час тестування допускається лише 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба допускається через 10 днів. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Нагадуємо, що для складання теоретичного іспиту необхідно попередньо записатись. Талони доступні онлайн через функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

Сервісні центри вимагають наступний пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Після складання теоретичного іспиту, кандидат у водії може розпочати практичне навчання. Для цього необхідно обрати будь-який акредитований навчальний заклад, перелік яких розміщений на нашому сайті за посиланням. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.