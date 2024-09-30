Какие шансы сдать на "права" с первой попытки

Проверка практических навыков управления автомобилем в сервисном центре МВД является завершающим этапом для получения желанного водительского удостоверения. Так, с начала 2024 года было проведено более 500 тысяч практических экзаменов. Из них только 23 % успешно сданы с первой попытки.

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В Главном сервисном центре МВД напоминают, что количество практических часов, необходимых для приобретения навыков управления транспортными средствами различных категорий, определяется типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. К примеру, для получения категории В на авто с механической коробкой передач необходимо пройти не менее 40 часов практических занятий и 38 часов – на машине с автоматической коробкой передач.

Для сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Получить талон на практический экзамен возможно через функционал Е-запись или в терминале, который расположен в сервисном центре МВД.

Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, то следующая попытка возможна не ранее, чем через 10 дней. Считать стоит начиная со следующего дня после неудачной сдачи экзамена.