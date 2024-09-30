Які шанси здати на "права" з першої спроби

Перевірка практичних навичок керування автомобілем у сервісному центрі МВС є завершальним етапом для отримання омріяного посвідчення водія. Так, з початку 2024 року було проведено понад 500 тисяч практичних іспитів. Із них лише 23 % успішно складені з першої спроби.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що кількість практичних годин, необхідних для набуття навичок керування транспортними засобами різних категорій, визначається типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв. До прикладу, для отримання категорії В на авто з механічною коробкою передач необхідно пройти щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Отримати талон на практичний іспит можливо через функціонал Е-запис або у терміналі, що розташований у сервісному центрі МВС.

Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит у сервісному центрі МВС, то наступна спроба можлива не раніше, ніж через 10 днів. Рахувати варто починаючи з наступного дня після невдалого складання іспиту.