Одразу у чотирьох областях затримано "бігунків" ТСЦ

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції продовжують викривати осіб, які за гроші вирішують питання з одержанням водійського посвідчення. Попит на такі послуги величезний, адже отримати “права” законним шляхом стає все важче.

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Так, на Закарпатті затримали одного з адміністраторів місцевого ТСЦ. За грошову винагороду він обіцяв домовитись щодо позитивної оцінки на екзамені на знання правил дорожнього руху.

У Кіровоградській області так званий бігунок обіцяв домовитися із працівниками ТСЦ про успішне складання теоретичного та практичного іспиту на право керувати автомобілем. Подібні послуги надавали ще двоє мешканців Дніпра. Вони брали гроші за вирішення питання про позитивне складання практичного іспиту з водіння.

На Рівненщині троє посадовців однієї автошколи вносили до відомчої бази даних недостовірну інформацію про заняття, які фактично не проводилися. Тепер фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаймо, шо зараз шанси на успішне складання екзаменів для отримання посвідчення водія дуже невеликі. За офіційними даними Головного сервісного центру МВС теорію з першого разу складає лише 21% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – шанси на успіх усього 17%.