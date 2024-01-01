Сразу в четырех областях задержаны "бегуны" ТСЦ

Оперативники ДВБ совместно со следователями полиции продолжают разоблачать лиц, которые за деньги решают вопрос с получением водительского удостоверения. Спрос на такие услуги огромный, ведь получить “права” законным путем становится все труднее.

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Так, на Закарпатье задержали одного из администраторов местного ТСЦ. За денежное вознаграждение он обещал договориться о положительной оценке на экзамене на знание правил дорожного движения.

В Кировоградской области так называемый бегунок обещал договориться с работниками ТСЦ об успешной сдаче теоретического и практического экзамена на право управлять автомобилем. Подобные услуги предоставляли еще двое жителей Днепра. Они брали деньги за решение вопроса о положительной сдаче практического экзамена по вождению.

На Ровенщине трое должностных лиц одной автошколы вносили в ведомственную базу данных недостоверную информацию о занятиях, которые фактически не проводились. Теперь фигурантам грозит уголовная ответственность.

Напомним, что сейчас шансы на успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения очень небольшие. По официальным данным Главного сервисного центра МВД теорию с первого раза сдает лишь 21% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – шансы на успех всего 17%.