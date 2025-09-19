На Одещині затримали "бігунка" який пропонував "права" за $2000

Чергову схему заробітку на складності складання іспитів у ТСЦ МВС виявили оперативники Одеського управління ДВБ спільно зі слідчими поліції Одещини.

23-річний одесит запевняв клієнтів, що завдяки його зв’язкам у декількох сервісних центрах міста успіх на теоретичному та практичному іспитах гарантований.

Під час телефонних розмов з клієнтами так бігунок проводив покроковий інструктаж. Свої послуги оцінював у 2000 доларів. Поліцейські затримали фігуранта та повідомили про підозру.

Нагадаємо, що шанси на успішне складання іспитів для отримання посвідчення водія невисокі. Теорію з першого разу складає 21% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – тут успішність усього 16%. Звісно така ситуація порозводить до значних корупційних ризиків. Ті, хто не зміг скласти іспит самотужки шукає альтернативні шляхи.