В Одесской области задержали "бегунка" который предлагал "права" за $2000

Очередную схему заработка на сложности сдачи экзаменов в ТСЦ МВД обнаружили оперативники Одесского управления ДВБ совместно со следователями полиции Одесской области.

Читайте также: Полиция задержала еще трех "бегунков", которые помогали получить "права"

23-летний одессит уверял клиентов, что благодаря его связям в нескольких сервисных центрах города успех на теоретическом и практическом экзаменах гарантирован.

Во время телефонных разговоров с клиентами так бегунок проводил пошаговый инструктаж. Свои услуги оценивал в 2000 долларов. Полицейские задержали фигуранта и сообщили о подозрении.

Напомним, что шансы на успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения невысоки. Теорию с первого раза составляет 21% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – здесь успешность всего 16%. Конечно такая ситуация приводит к значительным коррупционным рискам. Те, кто не смог сдать экзамен самостоятельно ищет альтернативные пути.