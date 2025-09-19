Укр
В Одесской области задержали "бегунка" который предлагал "права" за $2000

В Одесской области полиция задержала участника схемы заработка на услугах в сервисных центрах МВД. Мужчина гарантировал успешную сдачу экзаменов в ТСЦ МВД за $2000.
Очередную схему заработка на сложности сдачи экзаменов в ТСЦ МВД обнаружили оперативники Одесского управления ДВБ совместно со следователями полиции Одесской области.

23-летний одессит уверял клиентов, что благодаря его связям в нескольких сервисных центрах города успех на теоретическом и практическом экзаменах гарантирован.

Во время телефонных разговоров с клиентами так бегунок проводил пошаговый инструктаж. Свои услуги оценивал в 2000 долларов. Полицейские задержали фигуранта и сообщили о подозрении.

Напомним, что шансы на успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения невысоки. Теорию с первого раза составляет 21% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – здесь успешность всего 16%. Конечно такая ситуация приводит к значительным коррупционным рискам. Те, кто не смог сдать экзамен самостоятельно ищет альтернативные пути.

