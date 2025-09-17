Полиция задержала еще трех "бегунков", которые помогали получить "права"

По официальной информации Главного сервисного центра МВД, шансы с первого раза успешно сдать экзамены на "права" невысокие: только 21% кандидатов сдают теорию, а из тех кто успешно справился с теорией только 16% с первой попытки сдают практику. Такая ситуация сама по себе создает значительные коррупционные риски.

"Без взятки экзамен не сдашь" - информацию с таким требованием получили оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполіції. Как выяснилось, инструктор одной из местных автошкол требовал 250 долларов у своей ученицы за успешный результат на практическом экзамене. Накануне экзамена он провел инструктаж и организовал пробный проезд.

На Киевщине оперативники ДВБ Нацполиции задержали 20-летнего дельца, который за 18 тысяч гривен обещал "решить вопрос" со сдачей практического экзамена и беспрепятственным получением водительского удостоверения. Гарантировал стопроцентный успех, потому что якобы имеет знакомых в ТСЦ.

По такой же схеме действовал и его коллега из Черниговской области. За положительную оценку по практическому экзамену просил 12 тысяч гривен. Оперативники Черниговского управления ДВБ Нацполиции задокументировали его деятельность.

Всем бегункам уже сообщили о подозрении.