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Как получить "права" на автобус

Открытие категории для управления автобусом по украинским правилам достаточно сложная процедура. Нелогично, также что существует несколько категорий, старшая из которых не дает права управлять меньшим автобусом.
Как получить водительское удостоверение с категорией на автобус - Auto24
Евгений Гудущан
logo4 августа, 18:10
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Если планируете стать водителем автобуса, микроавтобуса или маршрутного такси, понадобится водительское удостоверение категории D, D1. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

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Категория D1 отличается от D тем, что дает право управлять меньшими автобусами – микроавтобусы и небольшие фургоны. В соответствии с правилами дорожного движения:

  • D1 – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, не превышает 16;
  • D – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, более 16.

Наличие категории D не дает автоматическое право управлять транспортными средствами категории D1, и наоборот. Каждую категорию необходимо получать отдельно.

Право на управление автобусами предоставляется водителям начиная с 21 года и имеющим не менее 3 лет стажа вождения:

  • для D необходимо иметь действительное удостоверение водителя одной из категорий B, C1, C или D1 (можно одновременно иметь несколько категорий);
  • для D1 – наличие водительского удостоверения одной из категорий B, C1, C (можно одновременно иметь несколько категорий).

Для открытия категорий D, D1 необходимо пройти теоретическую и практическую переподготовку. Теоретическую часть можно осваивать самостоятельно, или в аккредитованном учебном заведении, которая составляет 46 часов. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую переподготовку в автошколе – 27 ч, и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

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Если гражданин одновременно проходит обучение сразу на две категории D и D1, в таком случае сдается один теоретический экзамен, но два практических экзамена на каждую из указанных категорий.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД – 250 грн, практического – 420 грн.

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
  • медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся водительское удостоверение.
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