Как получить "права" на автобус

Если планируете стать водителем автобуса, микроавтобуса или маршрутного такси, понадобится водительское удостоверение категории D, D1. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

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Категория D1 отличается от D тем, что дает право управлять меньшими автобусами – микроавтобусы и небольшие фургоны. В соответствии с правилами дорожного движения:

D1 – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, не превышает 16;

D – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, более 16.

Наличие категории D не дает автоматическое право управлять транспортными средствами категории D1, и наоборот. Каждую категорию необходимо получать отдельно.

Право на управление автобусами предоставляется водителям начиная с 21 года и имеющим не менее 3 лет стажа вождения:

для D необходимо иметь действительное удостоверение водителя одной из категорий B, C1, C или D1 (можно одновременно иметь несколько категорий);

для D1 – наличие водительского удостоверения одной из категорий B, C1, C (можно одновременно иметь несколько категорий).

Для открытия категорий D, D1 необходимо пройти теоретическую и практическую переподготовку. Теоретическую часть можно осваивать самостоятельно, или в аккредитованном учебном заведении, которая составляет 46 часов. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую переподготовку в автошколе – 27 ч, и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

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Если гражданин одновременно проходит обучение сразу на две категории D и D1, в таком случае сдается один теоретический экзамен, но два практических экзамена на каждую из указанных категорий.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД – 250 грн, практического – 420 грн.

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимы следующие документы: