Как получить "права" на автобус

Если планируете стать водителем автобуса, микроавтобуса или маршрутного такси, понадобится водительское удостоверение категории D, D1. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.
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Категория D1 отличается от D тем, что дает право управлять меньшими автобусами – микроавтобусы и небольшие фургоны. В соответствии с правилами дорожного движения:
- D1 – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, не превышает 16;
- D – предназначены для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, более 16.
Наличие категории D не дает автоматическое право управлять транспортными средствами категории D1, и наоборот. Каждую категорию необходимо получать отдельно.
Право на управление автобусами предоставляется водителям начиная с 21 года и имеющим не менее 3 лет стажа вождения:
- для D необходимо иметь действительное удостоверение водителя одной из категорий B, C1, C или D1 (можно одновременно иметь несколько категорий);
- для D1 – наличие водительского удостоверения одной из категорий B, C1, C (можно одновременно иметь несколько категорий).
Для открытия категорий D, D1 необходимо пройти теоретическую и практическую переподготовку. Теоретическую часть можно осваивать самостоятельно, или в аккредитованном учебном заведении, которая составляет 46 часов. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую переподготовку в автошколе – 27 ч, и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
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Если гражданин одновременно проходит обучение сразу на две категории D и D1, в таком случае сдается один теоретический экзамен, но два практических экзамена на каждую из указанных категорий.
Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД – 250 грн, практического – 420 грн.
Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель.
Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
- медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- имеющееся водительское удостоверение.