Як отримати "права" на автобус

Якщо плануєте стати водієм автобуса, мікроавтобуса або маршрутного таксі, знадобиться посвідчення водія категорії D, D1. Як це зробити, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

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Категорія D1 відрізняється від D тим, що дає право керувати меншими автобусами – мікроавтобуси та невеликі фургони. Відповідно до правил дорожнього руху:

D1 – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більш як 16.

Наявність категорії D не дає автоматичне право керувати транспортними засобами категорії D1, і навпаки. Кожну категорію необхідно отримувати окремо.

Право на керування автобусами надається водіям починаючи з 21 року та мають щонайменше 3 роки стажу водіння:

для D необхідно мати дійсне посвідчення водія однієї з категорій B, C1, C або D1 (можна одночасно мати кілька категорій);

для D1 – наявність посвідчення водія однієї з категорій B, C1, C (можна одночасно мати кілька категорій).

Для відкриття категорій D, D1 необхідно пройти теоретичну та практичну перепідготовку. Теоретичну частину можливо опановувати самостійно, або в акредитованому навчальному закладі, яка становить 46 год. Далі скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Після цього пройти практичну перепідготовку в автошколі – 27 год, та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

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Якщо громадянин одночасно проходить навчання одразу на дві категорії D та D1, в такому випадку складається один теоретичний іспит, але два практичних іспити на кожну з зазначених категорій.

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС – 250 грн, практичного – 420 грн.

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідні такі документи: