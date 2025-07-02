Не склали іспит на права з першої спроби: що робити?

Скласти іспит у сервісному центрі МВС непросто. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС лише кожен п’ятий успішно складає теоретичний іспит із першої спроби (22,8%), а практичний – кожен сьомий (17%).

Читайте також: Затримали "бігунка", який обіцяв "права" за 1750 доларів

Якщо не склали іспит

Виникає питання, що робити, якщо іспит склали невдало. Кандидати у водії мають необмежену кількість спроб (протягом дії свідоцтв про закінчення теоретичної чи практичної підготовки) для складання іспитів у сервісному центрі МВС. Кожна наступна спроба після невдалої доступна через 10 календарних днів. На 11-ий день можна реєструватися в Е-записі. Ці вимоги застосовуються до теоретичного та практичного іспитів.

Для чого потрібно 10 днів

Десять календарних днів – це не пауза, а можливість підвищити свої шанси на успішне складання іспиту. Упродовж цього часу кандидат у кермувальники може краще підготуватись до іспиту: повторити правила дорожнього руху, проаналізувати власні помилки, освоїти проблемні ділянки на маршрутах, пройти додаткові практичні уроки.

Реєстрацію на складання іспитів можливо здійснити на сайті через Е-запис або мобільний застосунок “Е-запис” на 21 день вперед. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play. Зареєструватись можливо й через термінал, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС і в цей день отримати послугу. Детальніша інструкція за посиланням.

Для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати такий пакет документів: