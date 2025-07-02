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Не сдали экзамен на права с первой попытки: что делать?

Экзамены для получения водительского удостоверения достаточно сложные –не да уж многие кандидаты сдают их с первого раза.
Что делать когда не сдал экзамен на права - Auto24

Экзамен на права

Евгений Гудущан
logo2 июля, 17:50
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Сдать экзамен в сервисном центре МВД непросто. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД только каждый пятый успешно сдает теоретический экзамен с первой попытки (22,8%), а практический – каждый седьмой (17%).

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Если не сдали экзамен

Возникает вопрос, что делать, если экзамен сдали неудачно. Кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток (в течение действия свидетельств об окончании теоретической или практической подготовки) для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Каждая следующая попытка после неудачной доступна через 10 календарных дней. На 11-ый день можно регистрироваться в Е-записи. Эти требования применяются к теоретическому и практическому экзаменам.

Для чего нужно 10 дней

Десять календарных дней – это не пауза, а возможность повысить свои шансы на успешную сдачу экзамена. В течение этого времени кандидат в водители может лучше подготовиться к экзамену: повторить правила дорожного движения, проанализировать собственные ошибки, освоить проблемные участки на маршрутах, пройти дополнительные практические уроки.

Регистрацию на сдачу экзаменов возможно осуществить на сайте через Е-запись или мобильное приложение “Е-запись” на 21 день вперед. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Зарегистрироваться возможно и через терминал, расположенный в помещении сервисного центра МВД и в этот день получить услугу. Подробная инструкция по ссылке.

Для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить такой пакет документов:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.
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