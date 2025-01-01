Задержали "бегунка", который обещал "права" за 1750 долларов

В Одесской области поймали 38-летнего “бегунка”, который хотел получить 1750 долларов за содействие в положительной сдаче теоретического и практического экзаменов. Оперативники ДВБ задержали его сразу после получения 1100 долларов за положительную оценку во время теоретической части. Со слов фигуранта часть средств он должен был передать начальнику ТСЦ.

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Другой "бегунок" из Львовщины обещал помочь перерегистрировать автомобиль вне очереди и получить "техпаспорт" по ускоренной процедуре. Оперативники ДВБ задержали фигуранта.

На Житомирщине к сделкам с водительскими удостоверениями оказался причастен 39-летний директор одной из местных автошкол. Оперативники ДВБ задержали его возле здания сервисного центра, сразу после получения денег.

Напомним, что сейчас самостоятельно сдать экзамены для получения водительского удостоверения достаточно сложно, а может стать еще сложнее. По официальной информации Главного сервисного центра МВД только 21% кандидатов успешно сдает теорию с первого раза. С практикой ситуация еще хуже – шансы на успех всего 16%. Такая ситуация создает высокий спрос на "услуги бегунков", которых все чаще задерживает ДВБ.