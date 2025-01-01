Затримали "бігунка", який обіцяв "права" за 1750 доларів

В Одеській області зловили 38-річного "бігунка", який хотів отримати 1750 доларів за сприяння у позитивному складанні теоретичного і практичного іспитів. Оперативники ДВБ затримали його одразу після отримання 1100 доларів за позитивну оцінку під час теоретичної частини. Зі слів фігуранта частину коштів він мав передати начальнику ТСЦ.

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Інший "бігунок" з Львівщини обіцяв допомогти перереєструвати автомобіль поза чергою та отримати "техпаспорт" за пришвидшеною процедурою. Оперативники ДВБ затримали фігуранта.

На Житомирщині до оборудок з водійськими посвідченнями виявився причетний 39-річний директор однієї з місцевих автошкіл. Оперативники ДВБ затримали його неподалік будівлі сервісного центру, одразу після отримання грошей.

Нагадаємо, що зараз самостійно скласти іспити для отримання посвідчення водія досить складно, а може стати ще складніше. За офіційною інформацією Головного сервісного центру МВС лише 21% кандидатів успішно складає теорію з першого разу. З практикою ситуація ще гірша – шанси на успіх усього 16%. Така ситуація створює високий попит на "послуги бігунків", яких усе частіше затримує ДВБ.