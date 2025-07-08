Як "махлюють" під час складання теоретичного іспиту на "права"

Отримати посвідчення водія непросто. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС, теорію з першого разу успішно складає лише 23% кандидатів. А з практикою ситуація ще гірша – успішність усього 17%. Саме це призводить до величезного попиту на послуги "бігунків". Також деякі кандидати у водії намагаються "махлювати".

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У двох сервісних центрах МВС на Волині та Рівненщині було зафіксовано окремі випадки спроб використання кандидатами у водії технічних пристроїв під час складання теоретичного іспиту.

Відповідно до регламенту проведення іспитів, використання будь-яких сторонніх засобів, електронних пристроїв або "помічників", що надають неправомірну перевагу під час тестування, заборонено. У випадку виявлення таких порушень складання іспиту негайно припиняється, а результати анулюються.

Головний сервісний центр МВС закликає всіх кандидатів у водії відповідально ставитися до процедури складання іспитів, суворо дотримуватися встановлених правил і проходити тестування чесно.

Що робити, якщо не склали теоретичний іспит?

Кандидати у водії мають необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС протягом дії свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки – 1 рік.

Наступну спробу можна здійснити через 10 календарних днів після невдалої. На 11-й день знову доступна реєстрація через "Е-запис".

Навіщо 10 днів паузи?

Цей період можна використати для опрацювання теоретичного матеріалу. Зараз цей термін усього 10 днів, як для теорії, так і для практики. Але незабаром строк для перездачі практики може стати значно більшим - МВС вже оприлюднило відповідний проект наказу.

Головна зміна полягає у збільшенні строків повторної здачі практичного іспиту. Після першої невдалої спроби наступний раз можна складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів.