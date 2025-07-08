Как "махлюют" во время сдачи теоретического экзамена на "права"

Получить водительское удостоверение честным путем непросто. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД, теорию с первого раза успешно сдает лишь 23% кандидатов. А по практике ситуация еще хуже – успешность всего 17%. Именно это приводит к огромному спросу на услуги "бегунков". Также некоторые кандидаты в водители пытаются "махлевать".

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В двух сервисных центрах МВД на Волыни и Ровенщине были зафиксированы отдельные случаи попыток использования кандидатами в водители технических устройств во время сдачи теоретического экзамена.

В соответствии с регламентом проведения экзаменов, использование любых посторонних средств, электронных устройств или "помощников", предоставляющих неправомерное преимущество во время тестирования, запрещено. В случае выявления таких нарушений сдачи экзамена немедленно прекращается, а результаты аннулируются.

Главный сервисный центр МВД призывает всех кандидатов в водители ответственно относиться к процедуре сдачи экзаменов, строго придерживаться установленных правил и проходить тестирование честно.

Что делать, если не сдали теоретический экзамен?

Кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД в течение действия свидетельства об окончании теоретической подготовки – 1 год.

Следующую попытку можно осуществить через 10 календарных дней после неудачной. На 11-й день снова доступна регистрация через "Е-запис".

Зачем 10 дней паузы?

Этот период можно использовать для проработки теоретического материала. Сейчас этот срок всего 10 дней, как для теории, так и для практики. Но вскоре срок для пересдачи практики может стать значительно больше - МВД уже обнародовало соответствующий проект приказа.

Главное изменение заключается в увеличении сроков повторной сдачи практического экзамена. После первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.