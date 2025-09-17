Поліція затримала ще трьох "бігунків", які допомогали отримати "права"

За офіційною інформацією Головного сервісного центру МВС, шанси з першого разу успішно скласти іспити на "права" невисокі: лише 21% кандидатів складають теорію, а з тих хто успішно впорався з теорією лише 16% з першої спроби складають практику. Така ситуація створює значні корупційні ризики.

"Без хабаря іспит не складеш" — інформацію з такою вимогою отримали оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Як з’ясувалося, інструктор однієї з місцевих автошкіл вимагав 250 доларів у своєї учениці за успішний результат на практичному іспиті. Напередодні екзамену він провів інструктаж та організував пробний проїзд.

На Київщині оперативники ДВБ Нацполіції затримали 20-річного ділка, який за 18 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" зі складанням практичного іспиту та безперешкодним отриманням посвідчення водія. Гарантував стовідсотковий успіх, бо нібито має знайомих у ТСЦ.

За такою ж схемою діяв і його колега з Чернігівщини. За позитивну оцінку з практичного екзамену просив 12 тисяч гривень. Оперативники Чернігівського управління ДВБ Нацполіції задокументували його діяльність.

Усім бігункам вже повідомили про підозру.