У ТСЦ МВС планують масово використовувати нові пристрої проти шахрайства

Спеціальні пластикові панелі, встановлені перед екзаменаційними моніторами в сервісних центрах МВС, стали новим засобом боротьби з шахрайством під час складання теоретичного іспиту з ПДР. Про це розповів перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Руслан Жук в прямому ефірі телеканалу 1+1 програми "Сніданок з 1+1".

З початку 2025 року сервісні центри МВС зафіксували понад 100 випадків в різних регіонах країни, коли люди під час складання теоретичних іспитів намагались списувати та отримувати підказки за допомогою різних технічних пристроїв. Перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС розповів, що перші такі девайси з’явились в територіальному підрозділі Софіївської Борщагівки. Адміністратори цього сервісного центру МВС почали виявляти певну закономірність: на іспити почали приходити люди в однаковому поло та картатій сорочці.

"Одна з жінок, яка складала теоретичний іспит, поводилась підозріло та метушилась. Адміністратор звернулася до жінки з проханням показати сорочку ближче. І під час огляду вона виявила приховану мікрокамеру, вмонтовану безпосередньо в ґудзик", – розповів Руслан Жук.

У такий спосіб камера в реальному часі передавала зображення монітора ймовірно особі, яка могла підказувати правильні відповіді. Тому аби протидіяти шахрайським діям, перед моніторами встановили спеціальні панелі. Візуально ці технічні засоби, які потенційно можуть бути на одязі у людини, не зможуть передавати зображення на екзаменаційному моніторі.

Крім того, панелі дозволяють камері Face ID швидше фіксувати обличчя особи, яка складає іспит, що додатково посилює контроль за дотриманням правил проведення екзамену.

Також Руслан Жук нагадав, що відповідно до Наказу МВС №515 під час проведення теоретичних іспитів заборонено використовувати будь-які сторонні електронні пристрої. Якщо такі гаджети виявляються – складання іспиту негайно припиняється, а результати тестування – анулюються.

"Після встановлення захисних панелей ми спостерігаємо покращення ситуації. В цьому сервісному центрі МВС ми не зафіксували жодного випадку шахрайства під час складання теоретичного іспиту", – наголосив Руслан Жук.

Загалом для складання іспитів з ПДР в екзаменаційних класах розміщено 529 комп’ютерів, із них 101 – обладнаний захисними панелями. Завдяки девайсам кандидати у водії, які складають теоретичні іспити, не можуть списувати та використовувати сторонні технічні пристрої. Планується поступово встановити подібні панелі і в інших сервісних центрах МВС, які здійснюють екзаменацію, по всій Україні. Також непогано було б подбати про документи, які регламентують використання таких панелей.