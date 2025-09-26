В ТСЦ МВД планируют массово использовать новые устройства против мошенничества

Специальные пластиковые панели установленные перед экзаменационными мониторами в сервисных центрах МВД стали новым средством борьбы с мошенничеством во время сдачи теоретического экзамена по ПДД. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Руслан Жук в прямом эфире телеканала 1+1 программы "Сніданок з 1+1".

С начала 2025 года сервисные центры МВД зафиксировали более 100 случаев в разных регионах страны, когда люди во время сдачи теоретических экзаменов пытались списывать и получать подсказки с помощью различных технических устройств. Первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД рассказал, что первые такие девайсы появились в территориальном подразделении Софиевской Борщаговки. Администраторы этого сервисного центра МВД начали выявлять определенную закономерность: на экзамены начали приходить люди в одинаковом поло и клетчатой рубашке.

"Одна из женщин, которая сдавала теоретический экзамен, вела себя подозрительно и суетилась. Администратор обратилась к женщине с просьбой показать рубашку ближе. И при осмотре она обнаружила скрытую микрокамеру, вмонтированную непосредственно в пуговицу", – рассказал Руслан Жук.

Таким образом камера в реальном времени передавала изображение монитора вероятно лицу, которое могло подсказывать правильные ответы. Поэтому чтобы противодействовать мошенническим действиям, перед мониторами установили специальные панели. Визуально эти технические средства, которые потенциально могут быть на одежде у человека, не смогут передавать изображение на экзаменационном мониторе.

Кроме того, панели позволяют камере Face ID быстрее фиксировать лицо лица, которая сдает экзамен, что дополнительно усиливает контроль за соблюдением правил проведения экзамена.

Также Руслан Жук напомнил, что в соответствии с Приказом МВД №515 во время проведения теоретических экзаменов запрещено использовать любые посторонние электронные устройства. Если такие гаджеты оказываются – сдачи экзамена немедленно прекращается, а результаты тестирования – аннулируются.

"После установки защитных панелей мы наблюдаем улучшение ситуации. В этом сервисном центре МВД мы не зафиксировали ни одного случая мошенничества при сдаче теоретического экзамена", – отметил Руслан Жук.

Всего для сдачи экзаменов по ПДД в экзаменационных классах размещено 529 компьютеров, из них 101 – оборудован защитными панелями. Благодаря девайсам кандидаты в водители, которые сдают теоретические экзамены, не могут списывать и использовать посторонние технические устройства. Планируется постепенно установить подобные панели и в других сервисных центрах МВД, которые осуществляют экзаменацию, по всей Украине. Также неплохо было бы позаботиться о документах, регламентирующих использование таких панелей.