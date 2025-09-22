На теоретических экзаменах в ТСЦ МВД начали использовать новые устройства

Поскольку в ТСЦ МВД периодически фиксируют попытки кандидатов сдать теоретические экзамены с помощью различных дополнительных устройств, в частности использование микрокамер, которые крепятся на одежду, очки или других элементов, было принято решение об использовании защитных панелей.

В сервисных центрах МВД теперь размещают пластиковые панели перед экзаменационным монитором. Они делают невозможным фиксацию изображения посторонними техническими средствами. Кроме того, панели позволяют камере Face ID быстрее фиксировать лицо лица, которая сдает экзамен, что дополнительно усиливает контроль за соблюдением правил проведения экзамена.

Еще одна инновация – в сервисных центрах Винницкой области. При составлении теоретических экзаменов были установлены индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей, включая мобильные телефоны и наушники. Также на входе в экзаменационных классов работает арочный металлодетектор.

Напомним, что сдать экзамен для получения водительского удостоверения достаточно сложно. Теорию с первого раза составляет лишь 21%, а практику – 16%. Такая ситуация побуждает кандидатов искать альтернативные способы получения водительского удостоверения, в том числе и коррупционным путем.