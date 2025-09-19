В процессе подготовки к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД для получения водительских прав стоит ориентироваться на официальный источник информации. Таким является – сайт Главного сервисного центра МВД.

Несмотря на наличие всех вопросов и ответов на них в открытом доступе сдать теоретический экзамен достаточно сложно. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД теорию с первого раза успешно сдает только 21% кандидатов. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски – кандидаты, которые не могут сдать экзамен самостоятельно, ищут альтернативные варианты или обращаются к бегунков.

Где найти официальные тестовые вопросы для проверки знаний ПДД?

Все утвержденные тестовые вопросы по правилам дорожного движения и ответы к ним размещены в открытом доступе на сайте Главного сервисного центра МВД. Это позволяет ознакомиться с полным перечнем экзаменационных вопросов, из которых 20 рандомно будет выбрано системой и предоставлено кандидату для проверки знаний.

Структура тестовых вопросов

Всего в базе более 800 вопросов, которые сгруппированы по тематическим разделам, в частности:

общие положения;

обязанности и права водителей;

регулирование дорожного движения;

проезд перекрестков;

остановка и стоянка;

безопасность дорожного движения;

первая медицинская помощь.

Во время экзамена кандидат получает билет с вопросами, на которые нужно ответить в течение 20 минут. Для успешной сдачи допускается не более 2-х ошибок.

Преимущества проверки знаний по тестовым вопросам, размещенных на сайте Главного сервисного центра МВД: