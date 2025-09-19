Які питання бувають на теоретичному іспиті з ПДР

У процесі підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС для отримання водійських прав варто орієнтуватися на офіційне джерело інформації. Таким є – сайт Головного сервісного центру МВС.
Попри наявність усіх питань та відповідей на них у відкритому доступі скласти теоретичний екзамен досить складно. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС теорію з першого разу успішно складає лише 21% кандидатів. Така ситуація створює значні корупційні ризики – кандидати, які не можуть скласти екзамен самостійно, шукають альтернативні варіанти або звертаються до бігунків.
Де знайти офіційні тестові питання для перевірки знань ПДР?
Усі затверджені тестові питання з правил дорожнього руху та відповіді до них розміщені у відкритому доступі на сайті Головного сервісного центру МВС. Це дає змогу ознайомитися з повним переліком екзаменаційних питань, з яких 20 рандомно буде обрано системою та надано кандидату для перевірки знань.
Структура тестових питань
Загалом у базі понад 800 питань, які згруповано за тематичними розділами, зокрема:
- загальні положення;
- обов’язки й права водіїв;
- регулювання дорожнього руху;
- проїзд перехресть;
- зупинка і стоянка;
- безпека дорожнього руху;
- перша медична допомога.
Під час іспиту кандидат отримує білет із питаннями, на які потрібно відповісти протягом 20 хвилин. Для успішного складання допускається не більше 2-х помилок.
Переваги перевірки знань по тестових питаннях, розміщених на сайті Головного сервісного центру МВС:
- ідентичність питанням на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС;
- регулярне оновлення відповідно до змін у законодавстві;
- відкритий доступ без реєстрації та безоплатність.