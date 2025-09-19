Які питання бувають на теоретичному іспиті з ПДР

У процесі підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС для отримання водійських прав варто орієнтуватися на офіційне джерело інформації. Таким є – сайт Головного сервісного центру МВС.

Попри наявність усіх питань та відповідей на них у відкритому доступі скласти теоретичний екзамен досить складно. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС теорію з першого разу успішно складає лише 21% кандидатів. Така ситуація створює значні корупційні ризики – кандидати, які не можуть скласти екзамен самостійно, шукають альтернативні варіанти або звертаються до бігунків.

Де знайти офіційні тестові питання для перевірки знань ПДР?

Усі затверджені тестові питання з правил дорожнього руху та відповіді до них розміщені у відкритому доступі на сайті Головного сервісного центру МВС. Це дає змогу ознайомитися з повним переліком екзаменаційних питань, з яких 20 рандомно буде обрано системою та надано кандидату для перевірки знань.

Структура тестових питань

Загалом у базі понад 800 питань, які згруповано за тематичними розділами, зокрема:

загальні положення;

обов’язки й права водіїв;

регулювання дорожнього руху;

проїзд перехресть;

зупинка і стоянка;

безпека дорожнього руху;

перша медична допомога.

Під час іспиту кандидат отримує білет із питаннями, на які потрібно відповісти протягом 20 хвилин. Для успішного складання допускається не більше 2-х помилок.

Переваги перевірки знань по тестових питаннях, розміщених на сайті Головного сервісного центру МВС: