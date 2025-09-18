Як махлюють при складанні теоретичного іспиту на "права"

У сервісному центрі МВС у Лубнах кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит за допомогою помічника. Він використовував додатковий технічний пристрій, аби успішно скласти тестування.

Адміністратор звернув увагу на підозрілу поведінку чоловіка під час складання іспиту: він сидів неприродно спокійно, майже не рухався та надто швидко давав відповіді. Перші 17 запитань були розв’язані блискавично, а далі чоловік почав удавати, що роздумує над наступними завданнями. У підсумку він допустив дві помилки. Згодом виявилося, що це була ретельно спланована «операція» із використанням додаткових технічних засобів: мікронавушника, Bluetooth-з’єднання, телефону та камери на магнітному кріпленні.

Під час розмови чолові зізнався, що теоретичну частину іспиту не вивчав. Його товариш неодноразово намагався скласти тест із теорії, але безуспішно. Тому чоловік вирішив не витрачати час на підготовку й одразу почав шукати простіший спосіб. Зрештою він звернувся до посередників, які за 2000 доларів запропонували спеціальний гаджет для успішного складання іспиту.

Відповідно до Наказу МВС №515 під час проведення теоретичних іспитів, використання будь-яких сторонніх засобів, електронних пристроїв або «помічників», що надають неправомірну перевагу під час тестування, заборонено. У випадку виявлення таких порушень складання іспиту негайно припиняється, а результати тестування – анулюються.

Якщо бажаєте стати водієм, відкрити нову категорію або повернути посвідчення після позбавлення, то перший крок – скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. І для цього необхідно не лише володіти знаннями ПДР. Лише половина екзаменаційних питань стосуються ПДР, а ще 10 питань про домедичну допомогу, будову транспортних засобів тощо.

Після освоєння теоретичної частини необхідно звернутись до сервісного центру МВС для складання теоретичного іспиту. Під час тестування кандидат у водії має відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається не більше 2 помилок, інакше іспит не складено.

У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Якщо спроба виявилася невдалою, наступна буде доступна через десять календарних днів, починаючи з 11-го.

Іспит із теорії проводиться у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що ускладнює сторонній доступ. Перед початком та впродовж іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face-ID. В приміщенні екзаменаційного класу встановлені відеокамери. Тому отримати підказку чи підглянути відповідь досить складно.