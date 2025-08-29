Підроблені "права" виявили під час спроби обміну

До територіального сервісного центру МВС у місті Суми звернулася громадянка з метою обміняти водійське посвідчення, яке не відображалося у додатку “Дія”.

Під час перевірки адміністратор сервісного центру МВС встановила, що за вказаними серією та номером документ не видавався офіційно. Надання послуги призупинили та викликали працівників поліції.

Клієнтка ж вирішила уникнути зайвих клопотів та пішла по своїх справах, залишивши фальшиве посвідчення у сервісному центрі МВС. Працівники сервісних центрів МВС не є поліцейськими та не мають повноважень для затримання громадян.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують:

Посвідчення водія можна отримати виключно особисто, після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Перевірити дійсність посвідчення можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС: достатньо ввести серію, номер документа та дату народження.

У Дії та Кабінеті водія відображається документи, видані після 2013 року сервісними підрозділами.

Документи, придбані через інтернет, не є офіційними та не дають права керування авто. За підробку та використання підроблених документів передбачено відповідальність ч. 1 і ч. 4, ст. 358 Кримінального кодексу України.