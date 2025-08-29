Поддельные "права" обнаружили во время попытки обмена

В территориальный сервисный центр МВД в городе Сумы обратилась гражданка с целью обменять водительское удостоверение, которое не отображалось в приложении “Дія”.

Читайте также: Как "махлюют" во время сдачи теоретического экзамена на "права"

Во время проверки администратор сервисного центра МВД установила, что по указанным серией и номером документ не выдавался официально. Предоставление услуги приостановили и вызвали сотрудников полиции.

Клиентка же решила избежать лишних хлопот и пошла по своим делам, оставив фальшивое удостоверение в сервисном центре МВД. Работники сервисных центров МВД не являются полицейскими и не имеют полномочий для задержания граждан.

В Главном сервисном центре МВД напоминают:

Водительское удостоверение можно получить исключительно лично, после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Проверить действительность удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД: достаточно ввести серию, номер документа и дату рождения.

В Дії и Кабинете водителя отображается документы, выданные после 2013 года сервисными подразделениями.

Документы, приобретенные через интернет, не являются официальными и не дают права управления авто. За подделку и использование поддельных документов предусмотрена ответственность ч. 1 и ч. 4, ст. 358 Уголовного кодекса Украины.