На теоретичних екзаменах у ТСЦ МВС почали використовувати нові пристрої

Оскільки у ТСЦ МВС періодично фіксують спроби кандидатів скласти теоретичні іспити за допомогою різних додаткових пристроїв, зокрема використання мікрокамер, які кріпляться на одяг, окуляри чи інших елементів, було прийнято рішення про використання захисних панелей.

У сервісних центрах МВС тепер розміщують пластикові панелі перед екзаменаційним монітором. Вони роблять неможливим фіксацію зображення сторонніми технічними засобами. Крім того, панелі дозволяють камері Face ID швидше фіксувати обличчя особи, яка складає іспит, що додатково посилює контроль за дотриманням правил проведення екзамену.

Ще одна інновація – у сервісних центрах Вінниччини. При складанні теоретичних іспитів було встановлено індивідуальні шафки для зберігання особистих речей, включаючи мобільні телефони та навушники. Також на вході до екзаменаційних класів працює арочний металодетектор.

Нагадаємо, що скласти іспит для отримання посвідчення водія досить складно. Теорію з першого разу складає лише 21%, а практику – 16%. Така ситуація спонукає кандидатів шукати альтернативні способи отримання посвідчення водія, у тому числі й корупційним шляхом.