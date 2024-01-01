Незаконні махінації у ТСЦ: у Києві поліція спіймала ще двох "бігунків"

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції (ДВБ) встановили причетність адміністратора одного зі столичних Сервісних центрів МВС до незаконних дій.

Маючи доступ до системи керування чергою, вона створювала фіктивні талони для “своїх” клієнтів та змінювала статус резервних талонів, призначених для пільговиків.

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Інші ділки взялися допомогти жінці отримати водійське посвідчення категорії “А”. Організував махінацію мешканець Києва. Для реалізації задуманого він домовився з керівниками двох автошкіл. Спільники оформили дівчину на фіктивне навчання у автошколі. А після закінчення курсу видали свідоцтво. Також, прикриваючись нібито зв’язками у ТСЦ, зловмисник обіцяв домовитись про позитивну оцінку на іспитах з водіння.

Фігурантам повідомлено про підозру. Якщо вина буде доведена у суді, їм загрожує кримінальна відповідальність.

Зауважимо, що на загальних підставах отримати послугу в у сервісних центрах МВС не так просто – черги можуть сягати кількох тижнів. Шанси самостійно скласти іспит на отримання посвідчення водія також невисокий – за офіційною статистикою теорію успішно складають близько 30% кандидатів, а практичний іспит витримують лише 23% кандидатів.