Нова версія електронної черги стартує в 52-х сервісних центрах МВС

У головному сервісному центрі МВС продовжують працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему.

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З 14 січня тестування оновленої системи е-запису запроваджується ще у 52-х сервісних центрах МВС. Наразі вона вже працює у сервісному центрі МВС у Броварах. Оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.

Відповідно, щоб не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть 2 системи е-запису.

У 52-х сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:

для отримання послуг до 1 лютого – у попередню систему е-запис;

для отримання послуг після 4 лютого – у тестову систему е-запис.

Таке розмежування діятиме на час перехідного періоду. Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.