Новая версия электронной очереди стартует в 52-х сервисных центрах МВД

В главном сервисном центре МВД продолжают работать над совершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему.

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С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52-х сервисных центрах МВД. Сейчас она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах. Обновленный тестовый онлайн-запись будет открыто на все услуги, доступны начиная с 4 февраля 2025 года.

Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, параллельно будут работать 2 системы е-записи.

В 52-х сервисных центрах МВД, где вводят обновленную тестовую систему е-записи, регистрация происходит:

для получения услуг до 1 февраля – в предыдущую систему е-запись;

для получения услуг после 4 февраля – в тестовую систему е-запись.

Такое разграничение будет действовать на время переходного периода. Предварительная регистрация и более подробные инструкции по ссылке.