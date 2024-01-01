Новую электронную очередь тестируют в сервисном центре МВД в Броварах

Очереди являются непременным атрибутом украинских государственных учреждений. В сервисных центрах МВД их переводят в цифровой формат и совершенствуют. Сейчас тестирование и предварительная регистрация в обновленную систему происходит на услугу по практическому управлению транспортными средствами в сервисном центре МВД № 3243:

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м. Бровары, ул. Броварской сотни, 4А

На передний запись на практический экзамен доступна на 21 день вперед. Соответственно, сегодня открыта запись на 8 января 2025 года. Получить остальные услуги сервисных центров МВД (в том числе и в Броварах) можно по привычной Е-записи.

Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.