Нову електронну чергу тестують у сервісному центрі МВС в Броварах

Черги є неодмінним атрибутом українських державних установ. У сервісних центрах МВС їх переводять у цифровий формат та удосконалюють. Наразі тестування та попередня реєстрація в оновлену систему відбувається на послугу з практичного керування транспортними засобами у сервісному центрі МВС № 3243:

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м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А

На передній запис на практичний іспит доступний на 21 день наперед. Відповідно, сьогодні відкритий запис на 8 січня 2025 року. Отримати решту послуг сервісних центрів МВС (у тому числі й у Броварах) можна за звичним Е-записом.

Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.