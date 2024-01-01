Укр
Ру

Нову електронну чергу тестують у сервісному центрі МВС в Броварах

Тестування нової системи е-запис відбувається у сервісному центрі МВС у Броварах.
Нову електронну чергу для сервісних центрів МВС тестують у Броварах - Auto24

Запис доступний на 21 день наперед

Євген Гудущан
logo18 грудня, 17:20
logo0
logo0 хв

Черги є неодмінним атрибутом українських державних установ. У сервісних центрах МВС їх переводять у цифровий формат та удосконалюють. Наразі тестування та попередня реєстрація в оновлену систему відбувається на послугу з практичного керування транспортними засобами у сервісному центрі МВС № 3243:

Читайте також: Як отримати талон черги до сервісних центрів МВС

  • м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А

На передній запис на практичний іспит доступний на 21 день наперед. Відповідно, сьогодні відкритий запис на 8 січня 2025 року. Отримати решту послуг сервісних центрів МВС (у тому числі й у Броварах) можна за звичним Е-записом.

Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.

#Новини #Автоподія