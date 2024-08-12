Як отримати талон черги до сервісних центрів МВС

Як швидко та зручно записатись на отримання послуг у сервісних центрах МВС? У Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій.

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Громадяни мають можливість онлайн записатись на отримання послуг на офіційному вебсайті в розділі Е-запис.

Для онлайн-запису необхідно:

зайти на сайт Головного сервісного центру МВС;

обрати розділ «Запис в електронну чергу»;

пройти електронну ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA або Дія.Підпис;

обрати послугу, сервісний центр МВС, який її надаватиме, дату та час з переліку доступних.

Талони на практичний іспит через онлайн-запис генеруються на 3 тижні вперед, тобто на 21 день. А видача талонів на теоретичний іспит та інші послуги через Е-запис – на 14 днів вперед. Упродовж 1 календарного місяця одна особа може здійснити попередній запис чотири рази. За потреби, онлайн-талон можливо скасувати, але не пізніше, ніж за 2 години до початку надання послуги.

Завдяки онлайн-запису, кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного. Звертаємо увагу, що талони генеруються системою в рандомному порядку, що виключає будь-яке ймовірне втручання в надання адміністративних послуг громадянам.

Крім того, громадяни мають можливість здійснити запис через термінал, який розташований безпосередньо в сервісному центрі МВС. Як і раніше, талони доступні на теоретичні та практичні іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін та відновлення посвідчення водія. Запис через термінал здійснюється на поточний та 3 дні вперед.