Непрацююча електронна черга та запис на декілька тижнів вперед стали гарним ґрунтом для відновлення корупції в Сервісних центрах МВС.

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ обіцяють розібратися з перебоями в роботі сервісних центрів ряду областей.

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Як повідомив 7 квітня 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Князюк, відомством "вживаються всі заходи для вирішення виникаючих в діяльності центрів проблем, зокрема в роботі сервісу "електронна черга"".

Начальник Головного сервісного центру зазначив, що хоча онлайн-послуга "електронна черга", впроваджена кілька років тому для запису в сервісні центри, довела свою ефективність, все ж останнім часом в її роботі постійні збої.

Керівництво Головного сервісного центру, вважає що в ряді регіонів підприємливі громадяни в нічний час "займають", за допомогою реєстрації в електронній черзі, місця на прийом в сервісних центрах, а потім продають їх громадянам, які не змогли записатися заздалегідь, але все ж прийшли в сервісні центри. За продаж місця в черзі і відповідний талончик на прийом в сервісному центрі, так звані "бігунки" беруть з громадян гроші від однієї до трьох тисяч гривень.

За словами А. Князюк, Головний сервісний центр докладає чималих зусиль, щоб зламати сформовану порочну практику. Але на практиці така схема працює вже багато місяців.

Так, відслідковуються акаунти, з яких "займаються" місця в електронній черзі. А отримати послугу в сервісному центрі зможе тільки та людина, яка записався в чергу, а не людина, яка прийшла замість нього.

Також начальник Головного сервісного центру МВС зазначив, що не всі співробітники сервісних центрів сумлінно виконують свої обов'язки.

Наприклад, в даний час проводиться дисциплінарне провадження відносно ряду співробітників Запорізького обласного сервісного центру МВС, а одна зі співробітниць цього центру вже звільнена. Співробітників даного центру запідозрили в зв'язках зі згаданими "бігунками".

Також А. Князюк зазначив, що заробітна плата співробітників сервісних центрів відносно невелика і складає в середньому 12-15 тис. грн, без урахування вислуги і надбавок. Це також є додатковим стимулом для хабарництва.

Як зазначили народні депутати - члени Комітету з питань правоохоронної діяльності, за їхньою інформацією, проблеми сервісних центрів вирішуються вкрай повільно і на їх діяльність надходить від громадян багато скарг.

Нагадаємо, що в 2015 році МРЕВ були реформовані у Сервісні центри МВС. Кілька років поспіль таку реформу можна було вважати однією з найуспішніх в Україні. Але зараз все знову повертається на корупційну колію.

В даний час діють Головний сервісний центр МВС, 26 регіональних філій і 158 територіальних Сервісних центрів. Є також 75 мобільних сервісних центрів. У повноваження сервісних центрів входить облік, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача водійських посвідчень, технічних паспортів, прийом іспитів у громадян, бажаючих отримати водійські посвідчення і т.д. Всі працівники сервісних центрів є державними службовцями.