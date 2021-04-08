Неработающая электронная очередь и запись на несколько недель вперед стали хорошей почвой для восстановления коррупции в сервисных центрах МВД.

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел обещают разобраться с перебоями в работе сервисных центров ряда областей.

Читайте также: Почему в МВД поменяли правила выдачи номеров: видео

Как сообщил 7 апреля 2021 года на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности начальник Главного сервисного центра МВД Александр Князюк, ведомством "принимаются все меры для решения возникающих в деятельности центров проблем, в частности в работе сервиса "электронная очередь".

Начальник Главного сервисного центра отметил, что хотя онлайн-услуга "электронная очередь", внедренная несколько лет назад для записи в сервисные центры, доказала свою эффективность, все же в последнее время в ее работе постоянные сбои.

Руководство Главного сервисного центра считает, что в ряде регионов предприимчивые граждане в ночное время "занимают" посредством регистрации в электронной очереди места на прием в сервисных центрах, а потом продают их гражданам, которые не смогли записаться заранее, но все же пришли в сервисные центры. За продажу места в очереди и соответствующий талончик на прием в сервисном центре, так называемые "бегунки" берут с граждан деньги от одной до трех тысяч гривен.

По словам А. Князюка, Главный сервисный центр прилагает немалые усилия, чтобы сломать сложившуюся порочную практику. Но на практике такая схема работает уже много месяцев.

Так, отслеживаются аккаунты, с которых "занимаются" места в электронной очереди. А получить услугу в сервисном центре сможет только тот человек, который записался в очередь, а не человек, который пришел вместо него.

Также начальник Главного сервисного центра МВД отметил, что не все сотрудники сервисных центров добросовестно выполняют свои обязанности.

Например, в настоящее время проводится дисциплинарное производство в отношении ряда сотрудников Запорожского областного сервисного центра МВД, а одна из сотрудниц этого центра уже уволена. Сотрудников данного центра заподозрили в связях с упомянутыми "бегунками".

Также А. Князюк отметил, что заработная плата сотрудников сервисных центров относительно невелика и составляет в среднем 12–15 тыс. грн, без учета выслуги лет и надбавок. Это также является дополнительным стимулом для взяточничества.

Как отметили народные депутаты – члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, по их информации, проблемы сервисных центров решаются крайне медленно и на их деятельность поступает от граждан много жалоб.

Напомним, что в 2015 году МРЭО были реформированы в сервисные центры МВД. Несколько лет подряд такую реформу можно было считать одной из самых успешных в Украине. Но сейчас все снова возвращается на коррупционную колею.

В настоящее время действуют Главный сервисный центр МВД, 26 региональных филиалов и 158 территориальных сервисных центров. Есть также 75 мобильных сервисных центров. В полномочия сервисных центров входит учет, регистрация, перерегистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, технических паспортов, прием экзаменов у граждан, желающих получить водительские удостоверения и т.д. Все работники сервисных центров являются государственными служащими.