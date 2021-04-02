Новые правила выдачи номерных знаков могут побудить украинцев значительно увеличить расходы на регистрацию купленного автомобиля.

Дело в том, что по новым правилам номера выдаются с привязкой к сервисному центру МВД, где регистрировался автомобиль, а не к месту прописки владельца, как было раньше.

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Поэтому если собственник желает получить номера своего региона, а покупает автомобиль в другом, он будет вынужден дважды регистрировать автомобиль: первый раз в Сервисном центре МВД в том регионе где он купил машину, а второй – в Сервисном центре МВД своего региона.

Также новая схема регистрации может привести к восстановлению уже немного забытых традиций продажи “по доверенности” – чтобы не регистрировать автомобиль дважды, можно получить доверенность от собственника у любого нотариуса и зарегистрировать машину один раз в своем регионе.

Впрочем, для многих буквы на номерных знаках мало что значат, а ездить с номерами другого региона никто не запрещает.