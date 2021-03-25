В Украине каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области. Независимо от места регистрации владельца автомобиля.

Таким образом можно получить "киевские" номера даже если владелец авто прописан, допустим, в Одессе. Об этом говорится в новом приказе Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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В ведомстве объяснили, что основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

"То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические затраты на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, объяснили в учреждении.