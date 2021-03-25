В Україні кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своїй області. Незалежно від місця реєстрації власника автомобіля.

Відтак можна отримати “київські” номери навіть якщо власник авто прописаний, припустимо, в Одесі. Про це йдеться в новому наказі Міністерства внутрішніх справ, повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС.

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У відомстві пояснили, що основним нововведенням є зміна визначення адміністративно-територіальної приналежності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

"Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області", - йдеться в повідомленні.

У МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення і логістичні витрати на доставку і зберігання в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.