У Кримінальному кодексі України тепер дві статті 286-1. Обидві стосуються керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Верховна Рада доповнила КК ще однією статтею 286-1 про відповідальність за п'яне водіння, яка вже там вже була: тепер в Кримінальному кодексі дві статті з одним номером.

Читайте також: Якими будуть штрафи за порушення ПДР за новим законом

Верховна Рада 16 лютого 2021 року прийняла закон про розширення повноважень поліції та посилення відповідальності за п'яне водіння (законопроект 2695). Цим законом Кримінальний кодекс доповнили статтею 286-1, яка існувала в ньому і до цього. Таким чином, в КК тепер дві статті з однаковим номером, але різним змістом

Перша Стаття 286-1. “Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”.

Вона стосується керування напідпитку і передбачає за таке діяння штраф у розмірі 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У разі повторного порушення – штраф зростає до 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Друга Стаття 286-1. “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”.

Регламентує санкції за ДТП з потерпілими, яке скоєно п’яним водієм і передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років якщо потерпілому нанесені тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Також вона встановлює відповідальність за тяжкі тілесні ушкодження, смерть, та смерть кількох осіб. Найвища міра покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Невизначеність

Як з даної ситуації тепер виходитимуть суди і правоохоронні органи, поки неясно. Дві статті з однаковим номером і різним змістом, скоріш за все, створять певні перепони для правосуддя.