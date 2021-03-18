В Уголовном кодексе Украины теперь две статьи 286-1. Обе касаются управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Верховная Рада дополнила УК еще одной статьей 286-1 об ответственности за пьяное вождение, которая уж там уже была: теперь в Уголовном кодексе две статьи под одним номером.

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Верховная Рада 16 февраля 2021 года приняла закон о расширении полномочий полиции и усиление ответственности за пьяное вождение (законопроект 2695). Этим законом Уголовный кодекс дополнен статьей 286-1, которая существовала в нем и до этого. Таким образом, в УК теперь две статьи с одинаковым номером, но разным содержанием

Первая Статья 286-1. "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции”.

Она касается управления навеселе и предусматривает за такое деяние штраф в размере 34 тысяч грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В случае повторного нарушения – штраф возрастает до 51 тысяч грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Вторая Статья 286-1. "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

Регламентирует санкции за ДТП с пострадавшими, которое совершено пьяным водителем и предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет, если пострадавшему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Также она устанавливает ответственность за тяжкие телесные повреждения, смерть, и смерть нескольких человек. Высшая мера наказания по этой статье – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Неопределенность

Как из данной ситуации теперь будут выходить суды и правоохранительные органы, пока неясно. Две статьи с одинаковым номером и разным содержанием, скорее всего, создадут определенные препятствия для правосудия.