Как получить талон очереди в сервисные центры МВД

Как быстро и удобно записаться на получение услуг в сервисных центрах МВД? В Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

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Граждане имеют возможность онлайн записаться на получение услуг на официальном веб-сайте в разделе Е-запись.

Для онлайн-записи необходимо:

зайти на сайт Главного сервисного центра МВД;

выбрать раздел "Запись в электронную очередь";

пройти электронную идентификацию через сервис ID.GOV.UA или Дія.Підпис;

выбрать услугу, сервисный центр МВД, который ее будет предоставлять, дату и время из перечня доступных.

Талоны на практический экзамен через онлайн-запись генерируются на 3 недели вперед, то есть на 21 день. А выдача талонов на теоретический экзамен и другие услуги через Е-запись – на 14 дней вперед. В течение 1 календарного месяца один человек может осуществить предварительную запись четыре раза. При необходимости, онлайн-талон возможно отменить, но не позднее, чем за 2 часа до начала предоставления услуги.

Благодаря онлайн-записи, количество визитов в сервисный центр МВД сократится с двух до одного. Обращаем внимание, что талоны генерируются системой в рандомном порядке, что исключает любое вероятное вмешательство в предоставление административных услуг гражданам.

Кроме того, граждане имеют возможность осуществить запись через терминал, который расположен непосредственно в сервисном центре МВД. Как и раньше, талоны доступны на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения. Запись через терминал осуществляется на текущий и 3 дня вперед.