Незаконные махинации в ТСЦ: в Киеве полиция поймала еще двух "бегунков"

Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности полиции (ДВБ) установили причастность администратора одного из столичных Сервисных центров МВД к незаконным действиям. Имея доступ к системе управления очередью, она создавала фиктивные талоны для “своих” клиентов и меняла статус резервных талонов, предназначенных для льготников.

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Другие дельцы взялись помочь женщине получить водительское удостоверение категории “А”. Организовал махинацию житель Киева. Для реализации задуманного он договорился с руководителями двух автошкол. Сообщники оформили девушку на фиктивное обучение в автошколе. А после окончания курса, выдали свидетельство. Также, прикрываясь якобы связями в ТСЦ, злоумышленник обещал договориться о положительной оценке на экзаменах по вождению.

Фигурантам сообщено о подозрении. Если вина будет доказана в суде, им грозит уголовная ответственность.

Заметим, что на общих основаниях получить услугу в в сервисных центрах МВД не так просто – очереди могут достигать нескольких недель. Шансы самостоятельно сдать экзамен на получение водительского удостоверения также невысокий – по официальной статистике теорию успешно сдают около 30% кандидатов, а практический экзамен выдерживают лишь 23% кандидатов.