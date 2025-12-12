Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Официальная статистика сервисных центров МВД за 2025 год демонстрирует четкую тенденцию: честно сдать экзамен чрезвычайно сложно. С начала года было проведено 597 391 теоретический экзамен, и только 23 процента кандидатов сдали его с первой попытки. Среди 742 140 практических экзаменов только 18 процентов завершились успешно.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысоки: 21% теория и 16% практика

Эта ситуация создает значительные коррупционные риски. Кандидаты в водители, которые не смогли сдать экзамен – ищут альтернативные варианты. Конечно, эти способы незаконны и порой влекут за собой административную или даже уголовную ответственность. Однако сверхвысокая сложность водительских экзаменов заставляет многих украинцев рисковать.

Реальные водительские права за деньги

Чаще всего кандидаты, которые не могут самостоятельно сдать экзамены, обращаются к инструкторам по вождению и руководителям автошкол имеющим связи в сервисных центрах МВД. В некоторых случаях за отдельную плату последние могут поспособствовать успешной сдаче экзаменов. Такие "услуги" оценивают, как правило, от одной до двух тысяч долларов.

Других путь – так называемые бегунки. Лица которые за деньги могут "решить любые вопросы" в сервисных центрах МВД. Цены на их "услуги" по получению водительских удостоверений также достигают двух тысяч долларов.

Шпионские принадлежности

При сдаче теоретического экзамена кандидаты в водители пытаются использовать технические средства. Камеры, наушники, телефоны, очки с камерой и другие девайсы. Если кандидат в водители попадется на использовании таких девайсов экзамен будет прекращен, а результаты аннулированы.

За такие действия можно получить обвинение в мошенничестве, несмотря на то, что статья 190 УК Украины определяет мошенничество как "завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Юридически махинации на экзаменах достаточно сложно приравнять к мошенничеству, но представители сервисных центров в таких случаях вызывают полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств. Это гарантирует неприятности кандидату, который подается на использовании девайсов во время экзамена.

Подделки

Покупка подделки – самый рискованный из возможных путей. Во-первых, за использование поддельных документов возможна уголовная ответственность. Во-вторых, выявить подделку очень легко с помощью электронных баз – это может сделать каждый полицейский или сотрудник сервисного центра МВД.

Но и цена на поддельные права значительно ниже чем прайсы на услуги бегунков или сотрудников автошкол. Например недавно была обнаружена подделка которую продали за 23 000 гривен (550 долларов).

Общие выводы

Сдать экзамены честно и самостоятельно хоть и сложно, но все же возможно. Это самый дешевый и правильный путь, который требует значительных затрат времени и собственных усилий. Именно такой метод получения водительского удостоверения рекомендуют в официальных источниках.

Читайте также: Борьба с "бегунками" в Сервисных центр МВД продолжается: еще четырем лицам предъявлено обвинение

Пользоваться услугами бегунков или сотрудников автошкол – распространенная практика. В таком случае уголовные риски несет тот, кто предлагает взятку должностному лицу (то есть сам посредник). Но это самый дорогой вариант и риски для кандидата в водители также высоки. Если бегунка или сотрудника автошколы задержат, заказчик теряет средства и не получает результата. Также существует риск мошенничества – средства могут взять, а успешно сдать экзамен все равно не удастся.

Использование технических "шпионских" средств – сомнительный вариант. Возможны проблемы с правоохранителями. Покупка подделок – путь с очень высокими рисками обнаружения и уголовной ответственностью.